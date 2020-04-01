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台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

世芯中國伺服器需求增

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

大盤8523低點反彈近1500點到9955，就幅度上來講，再漲200~300點，就到達這波下跌幅度的一半，這裡也是大盤月線的位置，因此我估計大盤在10000~10250之間的這個位置，壓力會比較大。後續大盤能不能順利突破這個反壓，得看台積電(2330)，台積電佔台股的權重最高，達到2成，但是台積電在3月27日出現了一根中黑K棒，當天股價試圖領先大盤指數挑戰年線與月線的反壓，但沒能成功。究其原因，蘋果5G iPhone預計將要延後，這勢必衝擊台積電業績，而美國近期再次傳出要限制外廠商對華為供應晶片，也讓市場憂慮，尤其華為旗下IC設計廠海思的晶片都是找台積電代工，如果這兩大客戶的訂單受到影響，台積電下半年想旺就很難了。但是台積電也沒有什麼大跌的空間了，作為指數最大的權值股，台積電股價急跌必然引來國安基金護盤，因此未來一段時間台積電股價漲跌空間都將有限。台積電與大盤連動性很強，如果台積電股價上有鍋蓋下有鐵板，那估計大盤也會呈箱型整理的態勢，在這段時間裡個股就要各自表現了，那麼個股如何各自表現呢？

在家上班導致NB大缺貨

清明連假後將公布3月份的營收，電子股大部分受到疫情的影響，業績普遍不佳，但由於復工狀況好轉，3月份營收再怎差理當比2月份好；可是能好到打敗疫情的，應該只有寥寥幾家。雲端伺服器相關的公司應該是比較有機會的，像是伺服器遠端控制晶片的信驊(5274)、伺服器組裝大廠緯穎(6669)，或者是5G基站的泰碩(3338)和CCL的聯茂(6213)；這些股票有個共同點，股價都強於大盤，且要麼守住年線、要麼已經收復年線。由於遠距教學和線上開會需求，筆電與平板銷量大增，業績有望在3、4月繳出漂亮成績單，受惠程度比較高的股票以宏碁(2353)和華碩(2357)為代表，還有主機板的技嘉(2376)、NB觸控版的義隆電(2458)、PCB的金像電(2368)和南電(8046)，以及散熱模組大廠力致(3483)。

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萬寶週刊1379期

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