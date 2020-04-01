聯詠：疫情下脫穎而出

【撰文／黃清照】

儘管3月份很多公司股價豬羊變色，不少股票從高點跌下來，股價打了對折，但此時卻是撿便宜的好機會。觀察指數部分，加權指數持續往月線靠攏，有展望、有業績的好公司均已反彈至月線之上，低本益比的成長股將隨之落後補漲，此時可以逢低分批布局。

東奧延期 大面板需求不減

武漢肺炎疫情全球迅速蔓延，無可避免的事情終於還是發生，四年一度的奧運會，原定在日本東京奧運舉行，國際奧委會(IOC)和日本政府也因應疫情，決定延後一年舉辦，這個「艱難的決定」影響了周邊各大產業。以往每四年舉辦的奧運賽事和世界盃足球賽，對電視產業是一大利多，面板驅動IC大廠聯詠(3034)受惠於大型面板需求提升，今年可望獲利大進補，不過日前國際奧委會宣布東京奧運確定延至明年7月，雖然看似短線需求減少，但公司表示，觀察最近幾次奧運，對刺激電視等市場需求僅有一些幫助，因此東京奧運延期舉辦，對市場需求影響應有限。

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