【撰文／莊正賢】

三月全世界的金融市場驚濤駭浪，先是殺多再軋空，全球量化寬鬆以及經濟紓困方案，錢從天上灑下來，在資金泛濫的預期心理，台股短短七天低點到波段高點上漲1431點，要能跟上這波反彈的投資人，可能微乎其微，在急速反彈後，還有新的利多能夠持續上漲嗎?反而要思考，全球貨幣刺激政策、G20 5兆美元防疫資金、台灣國安基金護盤等利多後，短線也反彈到下彎的月均線的壓力區附近，務必耐心等待回測的機會，畢竟很多跌深的電子股，短線反彈幅度都20～30％了，再追高肉也不多，寧願守株待兔等回測的機會。精選50檔去年Q4財報年大成長的個股，這些個股有財報支撐股價，甚至可能會是下波反彈的主流股。

南光Q4業績跳升 晉身新防疫股

新冠肺炎進入球大流行，各國新藥臨床試驗遍地開花進行，但都仍在臨床階段，只能先從老藥找治療的機會，目前最新試驗結果是一個治療瘧疾的羥氯奎寧(HCQ)與奎寧(CQ)，由於HCQ毒性副作用較CQ顯著減少，腸胃道吸收較快，可視為CQ的進階版2.0。HCQ/CQ是幾十年的老藥，其安全性已經過時間的驗證無慮，另外抗生素也是新冠肺炎風暴中不可或缺的腳色。

學名藥廠南光(1752)產品應用範圍遍及心血管疾病、新陳代謝疾病、胃腸疾病、癌症、神經系統、呼吸系統、泌尿生殖系統、荷爾蒙系統、肌肉疼痛及皮膚細菌感染等。去年布局海外市場有成，首款抗生素產品在美國市場銷售暢旺，南光的策略是與大藥廠合作，採取兩段式計價，除了負責生產，以略高於成本的價格出貨，也可根據銷售淨額分潤，而首項抗生素產品，透過銷售夥伴Sun Pharma銷售，如今美國成為新冠肺炎最嚴重的地區，抗生素勢必需求會大幅增加；另外，已經送藥證申請的罕病用藥ND-464，原廠年銷售約2億美元，市場年需求量約1.6萬針，每位病患年治療費用高達12.5萬美元，專利已於近日到期，最快今年中可以上市。中國地區目前專攻3項產品，包括胃潰瘍藥、急救用藥及降腦壓藥，去年開始放量出貨，銷售額明顯成長，光是降腦壓藥營收貢獻年增一倍以上。去年Q4 EPS 0.8元，年增247％，大幅成長，全年EPS 2.17元，因為新冠肺炎影響全球，羥氯奎寧證實對治療新冠肺炎有效，公司原本就有生產這款老藥，今年一定藥大幅生產此藥以及抗生素，業績可望比去年成長，股價出現強勢的V型反轉，晉身新防疫概念。

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