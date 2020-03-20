找打敗疫情利空的生技潛力股

【撰文／王榮旭】

美國聯準會(FED)連續兩次緊急降息，市場短線解讀較為悲觀，導致美股不漲反跌，但如果拉長線來看，降息的效果終究會顯現，有些防疫專家依據SARS的經驗，認為這次的新冠病毒疫情，6月前後逐漸得到控制，但目前沒人能夠保證確切的時間，最壞的情況，也許要等到研發出疫苗或者是開發出有效的新藥，資金必然會尋找業績能夠打敗疫情利空的投資機會，而這個機會就存在於生醫族群裡。醫材股泰博(4736)業績逆勢成長，別人下修他上修，究其原因，泰博是國內最大的額溫槍供應商，泰博3月額溫槍出貨量將接近20萬台，相當於去年一整年的出貨量，需求量大爆發。目前出貨量事實上還無法完全滿足國內的需求，如果4月出口解禁，國內外需求帶動下，4月業績有望再拉高，這就是台股裡面業績有望打敗新冠疫情的股票。泰博今年的EPS預估10-11元，考慮到近期股價下跌，本益比進一步下降，只有13-14倍，以生醫族群來說是不高的，具有長線投資的價值，這一檔股票也是少數投信從年初以來買進沒有賣的，今年以來買進超過2800張。

防有漲價空間的原料藥永日、台耀

原料藥具有漲價題材，例如台耀(4746)的主產品降膽固醇磷酸鹽，在下游客戶預期會有缺貨風險的情況下，現在提前拉貨。提前拉貨的情況下客戶的議價能力就相對弱一些，有助台耀今年營收相對成長。同時台耀也是投信法人認養的股票，3月以來增持超過3700張，因此台耀股價在這一波3月股災中逆勢上漲。永日(4102)由於先前大量備貨，擁有大量低價的原料藥庫存，如果未來原料藥出現缺貨的情況，永日將得利於這批低價的庫存；另外，止痛消炎原料藥DCS佔永日盈收很大比重，目前該類原料藥主要來自大陸，市場擔憂供應受到干擾，再加上印度的出口禁令，全球供應恐出現短缺，由其是現在疫情肆虐，消炎止痛藥的需求將持續擴大。永日股價還具有低基期的優勢，永日先前連續6年虧損，去年EPS由虧轉盈來到0.74元，低價庫存加上缺貨，今年EPS預估將超過1元。