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好股票只有這次股災才有便宜價

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

過去30年只看到美股2次重挫熔斷，現在居然一周2次，在3月中旬(3/9～3/13)因歐美新冠肺炎擴大而引爆股災，道瓊指數單周狂瀉2679點或跌幅10％，創1987年黑色星期一以來最大災難。

1987年黑色星期一當天道瓊指數大跌22％，當時我人在紐約市華爾街進修目睹沒有跌停限制的美股可以跌這麼慘！導火線是貿易及財政的雙赤字。後來為了防止跌勢一發不可收拾，1988年設立熔斷機制。

被動ETF是元兇

這次美股為何跌這麼兇這麼快？從今年2月12日道瓊指數歷史高點29568只花19天就落入熊市，創史上最快入熊記錄。道理如此，分析這次美股賣壓，第一波賣壓程式交易，大致道瓊從近3萬點反轉跌到24000點主要賣壓來自程式交易，第二波被動ETF，聯準會主席2月28日信心喊話及3月3日突襲降息2碼的防線23000點遭被動ETF摜破。近幾年美股牛氣沖天，被動ETF大行其道規模不斷刷新高，就以2月中旬當中國疫情惡化之際，美股被動ETF仍資金湧入，當周吸金61億美元。被動ETF一旦下達減碼指令，就依照資產配置的比重賣出，於是美股的大型權值股，即便體質一等的蘋果、亞馬遜本波都下跌23％，微軟更跌27％，並沒有比大盤來得抗跌，原因就出在被動ETF出手。至於全球型被動ETF，當核心的美股遭減碼，其他配置較小的歐洲、亞洲、美洲股市也都同步減持，因此不僅美股熔斷，許多國家的股市跟隨熔斷。而台股遭外資今年來累計賣超4000億元，多數是被動ETF的賣壓，但最大權值股台積電(2330)本波跌幅22％與大盤相當，主要是政府基金及壽險資金全力護盤。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1377期】

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