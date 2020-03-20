永冠-KY：估第二季業績轉盈

【撰文／陳子榕】

永冠-KY(1589)為全球主要風力發電機、注塑機、工具機、產業機械等設備廠商之首要鑄件供應商。永冠已在台中港承租20萬平方公尺土地，位置緊鄰西門子歌美颯機艙組裝廠。新廠也連結在地供應商，吸納在地人才並給予相關專業訓練。

2018年，西門子歌美颯與永冠簽訂合作開發台中港離岸風電業務合作備忘錄，永冠評估在台中港建立鑄造、機械加工和噴漆設施。合作備忘錄強化此點，即與AH Industries就大型鋼材和金屬部件進行國產化機械加工。永冠和AH Industries將在台中港興建離岸風電鑄造生產工廠，預計2023年生產，以供應300 MW海龍2號風場使用。西門子歌美颯亞太離岸風電總經理Niels Steenberg指出，隨著三方合作加上風機機艙組裝廠的設立，更能強化海龍2號計畫國產化的要求。

永冠計劃大擴產

永冠-KY主要產品有歐、美、日市場風力發電機鑄件、注塑機鑄件、大型空壓機鑄件及產業機械鑄件等，屬於金屬二次加工服務業者，以球墨鑄鐵為主，訂單有六成是風力發電的相關產品，在風電類的鑄件中，著名合作客戶主要有西門子的上海電氣、恩格等，以及美國奇異公司等。