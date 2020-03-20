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搶電子跌深的反彈行情

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

新冠疫情第一波衝擊是在中國大陸，而現在市場反應的是歐美疫情的爆發，算是新冠疫情的第二波利空。指數的部分，短線從12100點跌到波段低點，已經下跌超過2700點，特別是3月以來，大盤下跌超過1700點。短線的跌勢既急且深，明顯已經超賣，技術上來說有可能反彈。現在指數接近10年線，這是一個多空中期分界，金融海嘯時曾經跌破， 2008年重回10年線後就不曾再破，接著走了11年的大多頭。在這期間，指數曾兩度回撤10年線，但都成功守住，這次是第三次回撤，一旦關卡失守，修正行情的時間恐怕將拖長，因此多頭肯定會全力死守，國安基金可能也會介入。指數已經跌深且來到了重要的關卡，融資也已經來到1125億的歷史低檔，過去當融資出清，之後往往伴隨著顯著的反彈。行情比較差的時候，我們要來看反彈的壓力在哪裡，目前來看，應該是在11000點，這裡曾經是一個重要的關卡，上檔的反壓大抵在此。

手機供應鏈跌深是最大利多

很多人喜歡拿這次的疫情與2008年金融海嘯做對比，金融海嘯是金融事件所引起的利空與經濟面的衝擊，而這次是疫情的衝擊而不是經濟基本面的衝擊，理論上規模應該不會像2008年那樣。退一步來說，如果回到2008年你會怎麼做？肯定是等待落底，然後全部身家拚抄底，這是十幾年才有一次的機會；懂得在2008年，別人恐懼你貪婪的人，就成為了未來的贏家，這次也不例外。在這一波3月股災中很多股票跌深，跌4-5成的比比皆是。聯發科(2381)這波從464跌到305，跌掉34％，如今歐美利空來襲，跟聯發科比較無關，這也是為什麼大盤破底聯發科沒有破底的原因。供應鏈逐漸恢復，3月份中國工廠已陸續複工，3月營收肯定高於2月， 4月營收還會比3月好，理論上營收低點已過，那麼股價的低點應該也就不遠了。聯發科今年EPS預估有20元，股價跌到305，本益比就是15倍，是IC設計股王信驊(5274)的一半。IC設計中還有沒有本益比更低的？有，群聯(8299)去年EPS是23元，配息13元，現在股價跌到230元，殖利率5.56％，如今FED將利率調到0，待情勢回穩，資金勢必將擁向這樣高殖利率的股票。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1377期】

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