烽火連三月 期貨何時再空？

【撰文／秦筱芳】

2020年二月最後一週全球股市血腥戰場！領頭羊的美股一週暴跌五千點，台股也跌到年線11050才反彈，反彈有多高？何時再做避險空單？

今年以來常常每天波動兩三百點，而且一二月已經有超過千點的大行情。2020年一月高點12197點，低點11418點，二月高點11855點，低點11138點，三月才剛開始交易，高點11390點，低點11050點。以上的月線高低點有幾個關鍵數字，大家看出來了嗎？

一月長黑還能守住半年線，代表去年下半年以來，在一萬一千點進場的投資人多數仍然屬於獲利狀態，但是到了二月雖然一萬一千點依然有守，但是多數投資人恐怕已經開始賠錢，因為已經跌破半年線了，到了三月初，連年線11050的長期投資人持有成本都來了，這代表烽火連三月，多頭走勢已經受到考驗。所以政府基金從一月開始賠錢，二月賠更兇，三月恐怕也不樂觀，因為這是全球股市由多轉空的關鍵。

如同我在上週本專欄所預測的，我目前還沒有看得太壞，看到年線11050和11000以下的位置，但是美國股市的一週內暴跌五千點(12%)，這除了武漢肺炎的恐慌之外，當然還是因為全球股市的大泡沫被戳破了！所以年線的反彈(11050)，如果接近半年線時，就要準備再度減碼股票甚至反手做空頭避險。