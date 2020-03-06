被動元件漲價 逼供終端廠

【撰文／黃清照】

國際股市上周開始進入大震盪區間，儘管中國疫情看似稍微控制住，但國際間各國疫情卻陸陸續續爆發起來，台灣算是防疫表現可圈可點的國家之一，尤其在離疫區這麼近的情況下，還能夠控制在50例以下，實屬不易。而台股表現也相對國際間抗跌，不僅年線有守，股價跌深也迅速拉回站上五日線，表現相當強勁，而上證指數則是站回季線之上，下方支撐仍相當強勁，在中國發布降准後，美國也宣布降息，兩大國之間紛紛砸錢救市，金錢的力量還是相當強大的，從陸股的表現可以看出，儘管美國宣布降息後，仍大跌800點，但整體反彈趨勢尚未破壞掉，仍有機會繼續上攻。

國巨利空拉回好買點

電子股老大哥鴻海(2317)日前朝開法說會，董事長劉揚偉對今年第二季表現並不看淡，並認為往年五窮六絕提前發生，導致出現今年有二窮三絕的情況，也間接證實被動元件喊漲影響不大，儘管肺炎疫情影響全球，終端需求下調，但部分法人認為，被動元件廠稼動率偏低漲價題材恐難延續，加上國巨(2327)及華新科(2492)相繼啟動募資計畫，市場擔心將進一步稀釋今年的獲利。