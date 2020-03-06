風水輪轉 新中概水漲船高

【撰文／蔡明彰】

最近美股的表現證明「樹再高不會長到雲端上」，2月下旬的一周跌勢完全吃掉2019全年漲幅，道瓊指數自最高已重挫5000點，頗有進入修正的味道需提高戒心對台股的連動賣壓。

美股警訊

因為川普政府太樂觀，輕忽新冠肺炎的影響，先前認為這只是小小的問題，但CDC警示，社區傳播只是時間而已，近來確診病例已在增加。2月下旬道瓊指數出現不尋常的連續二日每天跌幅逾3％現象，上一次紀錄發生於2008年10月到11月的金融海嘯，這是一個技術面重大訊號，代表美國股市將有大麻煩了。上次2008年10～11月之後，美股縱有短線反彈，後面又大跌了27％。

「凡事豫則立，不豫則廢」，道瓊指數、納斯達克、S&P 500，2019年分別大漲22％、35％及29％。可是在2020年2月新冠肺炎的疫情已經在中國嚴重爆發的時候，美股三大指數卻再度改寫歷史新高，這代表美股的基期太高。美國商務部長羅斯曾說，新冠肺炎將使美國企業回流，有助美國經濟。白宮經濟顧問納瓦洛更公開預測道瓊指數再漲到了3萬2千點。這都表示川普政府根本沒準備來應戰新冠肺炎，如今才栽跟頭。