世紀鋼： 離岸風電題材 獲市場抬愛

大盤在年線附近有較強的支撐，每當指數接近年線，多頭總是積極防守，因為一旦指數跌破年線，就意味著將有更多籌碼被套牢。我們可以看到，去年美中貿易戰那麼嚴重的情況下，指數在5月和8月兩次回撤年線，但都沒有灌破，反而很快反彈甚至過前高.......

2020-03-06 15:26