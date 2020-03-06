世紀鋼： 離岸風電題材 獲市場抬愛
【撰文／陳子榕】
離岸風電開發商沃旭將在台中港打造離岸風場運維中心，與台灣港務公司簽訂20年土地租約，預計最快2020年動工，2022年完工啟用。
沃旭在台灣展開大彰化東南暨西南離岸風場開發計畫，大彰化風場總裝置容量最高可達2.4GW，第一階段為900MW，預定2021～2022年完成風場，因此在去年針對風機鋼構基樁等零組件，陸續向國內廠商採購，包括中鋼子公司興達海基、世紀鋼(9958)與台汽電等，隨著零組件製造交貨期推進，沃旭向台灣港務公司承租台中港碼頭以及周邊附屬土地。
世紀鋼拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元，包括沃旭能源81支水下基礎基樁，哥本哈根基礎建設基金(CIP)62支管架等。2019年，世紀鋼進行產能調整，桃園觀音廠增加風電產能比重，生產水下基礎零組件，送往台北港組裝，下半年開始貢獻營收。世紀鋼2019年全年風電事業約有8億元營收入帳，幾乎占營收一半，2020年預計進一步放大，營收占比預估來到七成。
世紀鋼1月營收年增232.05％
世紀鋼今年1月營收3.31億元，雖比去年12月高檔下滑20.9％，但年增率達232％，今年全年將持續受惠離岸風電產品投產，營收具成長力道。展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30～40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，全年營收挑戰比去年倍增。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1375期】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言