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美女主播老家標出17億！超狂家世背景曝光

嚴長壽曾親面試 如今壓垮台中亞緻的是上億年租...

防疫大作戰 生醫行情全面啟動

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

大盤在年線附近有較強的支撐，每當指數接近年線，多頭總是積極防守，因為一旦指數跌破年線，就意味著將有更多籌碼被套牢。我們可以看到，去年美中貿易戰那麼嚴重的情況下，指數在5月和8月兩次回撤年線，但都沒有灌破，反而很快反彈甚至過前高，再次說明年線存在較強支撐。目前年線的下方就是11000點的關卡，去年指數曾多次挑戰這一關卡，在挑戰了近十次後才終於突破，說明11000點這個位置壓力極大，而這種巨大的壓力點在成功突破之後往往會轉化成堅固的支撐點，所以預估如果疫情沒有進一步的失控，那麼指數灌破11000點的可能性是非常小的。除了技術面的支撐以外，包含美國在內的世界主要國家央行紛紛釋出救市訊息，聯準會(FED)在週二火速宣布緊急降息兩碼。去年聯準會三度降息，美股道瓊指數從23000點飆漲到一度逼近30000點，聯準會降息是一個中長線的利多，而如今聯準會再度降息，且各國央行很可能跟進，帶來的效應將比去年更大，這樣看來大盤ABC三波修正將會完成。但目前唯一無法預測的是疫情的發展，如果疫情始終無法得到控制，對股市的衝擊，尤其是對電子和消費性產業的衝擊將較大，而少數能夠打敗疫情利空的還是防疫和生醫的族群。

口罩搶完換搶額溫槍？

受到疫情的影響，電子股第一、第二季普遍將下修業績，但防疫生醫股第一季業績反而受益於疫情創造的需求與話題而有所提升，且就算是生醫股中與防疫比較不相關的個股，它們的業績也不受景氣循環的影響。當其他產業因疫情下修業績，生醫類股是不受影響的，這樣也就容易成為資金的避風港，而生醫股中又以直接與疫情關聯的股票走勢最為強勁。其中最搶眼的就是體溫計相關的股票，比如熱映(3373)從年前16元漲到現在52元，翻了兩倍還有多；再比如優盛(4121)從12元漲到20元，漲幅也超過6成……

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1375期】

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