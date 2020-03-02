【撰文／陳子榕】

可成(2474)以鋁合金壓鑄件起家，於1988年開始研究鎂合金壓鑄技術，1994年與台灣筆記型電腦品牌大廠合作開發筆電鎂合金壓鑄件，並於1998年起陸續贏得歐美筆電大廠認證。近年來成功透過鋁合金擠型,鍛造,CNC二次加工，陽極處理成為智慧型手機,高階筆電一體成型機殼領導廠商。

可成目前來自手機機殼營收比超過50％，筆電為20～30％，其他消費型裝置則占約10％。可成主攻iPhone 11機型的訂單，春季蘋果推出的中階價位iPhone SE2對毛利率影響有限；其次，蘋果下半年將推出5G規格iPhone，對於機殼設計將更為複雜，因應天線數目增加與穩定散熱的效能，可成在良率優勢下估第二季開始就可看到訂單湧入。

蘋果到今年下半年，基於降低成本考量，會有四分之二的iPhone機型採用鋁合金。雖然目前供應鏈分配尚未最後定案，但基於可成是最大的鋁合金外殼供應商，再加上過去可靠產品穩定性，應該會是會成為蘋果最大的鋁合金外殼供應商。

可成1月營收年增61.1％ 表現驚豔

金屬機殼廠可成 1月合併營收新台幣79.11億元，月減10.5％，年增61.1％，連續3個月年增率正成長；可成專心供應iPhone 11機型訂單，較不易侵蝕毛利率表現。

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