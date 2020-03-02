封測股淡季不淡 看好誰？

【撰文／黃清照】

新冠肺炎(COVID-19)疫情略有放緩，不過日、韓開始爆發病例，市場有些許恐慌，然美國PPI數據表現佳，上周美股創高後拉回，國際指數也經歷多空角力的一周。台股則受到季線、月線反壓，不僅沒隨美股創高，反倒領先市場走跌，可說是出期的弱，我上期特別提醒投資朋友，不要去追高本益比的股票，那上周表現最好的族群是什麼?矽晶圓首當其衝，本周我認為被動元件、封測股、汽車零組件將有表現機會，而指數仍有下跌的空間，趁大盤回檔，投資朋友可以低接低本益比的公司。

上周除了矽晶圓外，IC設計族群也同樣扮演領頭羊的腳色，不過部分IC設計本益比偏高，我雖不看好，但也不代表看壞要去放空，綜觀整個半導體產業鏈，上中下游的IC設計、IC製造、IC封測，就只剩IC封測股沒漲到，而且普遍本益比偏低，研判行情很快會走入這個區塊，本欄將特別介紹兩檔業績具有成長力且本益比偏低的公司。

記憶體封測廠打出十年大底

力成(6239)去年營運先蹲後跳，營收及獲利表現超乎預期。展望今年，隨著5G元年到來，相關應用帶動行動裝置、基地台、通訊、自駕車、智聯網(AIoT)、智慧城市、智慧工廠等相關產品成長，無論是終端產品、DRAM、Flash和邏輯晶片需求均可望正向成長。

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