北上資金抄底科技股將連動那些台股？
【撰文／蔡明彰】
所謂的北上資金，就是通過了深港通、滬港通，進入A股的資金。一般認為是聰明錢，是散戶操作的敏感先行指標。
也是國際熱線，類似台股的外資。還有一說，是神秘力量。外界說法，北上資金有一些是中國富豪家族跟企業財團放在國外的資金，發現A股有抄底的機會，就積極流入。
神秘的北上資金
北上資金2019年淨流入3517億人民幣，創下A股史上最高。2019年上証指數上漲22％，似乎與台股的績效差不多，但不要忘了上証在2018年因為中美貿易的衝突，下跌了25％。所以從長期的角度來看，2019年上証均價的2700點是北上資金認定A股的相對低點。因為全球資本對A股的配置只有2.5％，低於中國GDP占全球的16％。今年不到二個月以來，雖有新冠肺炎的利空，北上資金淨買入A股超過800億人民幣，今年預估有機會連續第二年突破3000億規模。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1374期】
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