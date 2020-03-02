【撰文／李安捷】

每次遇到重大災難的時候，大家總是會半開玩笑的說龍巖是受益股，也還好這次武漢肺炎致死率並不高，雖然沒有特別的商機出來，但龍巖卻是一檔可以注意的好公司。

龍巖(5530)為全台最大殯葬業品牌也是第一的上市櫃公司，首創一條龍式的喪葬服務，主要產品為市場上首開先例推出生前契約的商品、優質的禮儀服務、墓園建築精緻化，反觀傳統殯葬產業與多位國際藝術界大師合作設計塔墓，不僅增添藝術價值，更跳脫殯葬業給人負面及陰暗的框架，改變產業既定印象，塔墓的毛利率高達9成，禮儀服務利潤持續提升。塔墓銷售方面預估2019年Q3毛利率82％，禮儀服務毛利率為44％，在台灣生前契約具有龐大的潛在市場與發展空間，而龍巖生前契約的市佔率高，受惠於人口老年化的趨勢可望帶來成長動能，未來殯葬市場預估成長2倍以上。

龍巖為高端殯葬品牌，至今客戶的滿意度非常高，不僅提供優質的禮儀服務，並在全台各地會館均為取得使用執照的合法建物，長期致力於提供更舒適的喪葬環境與服務品質，與同業做出差異化，已建立優良的口碑及效應，打造華人殯葬業第一品牌。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1374期】

《 萬寶週刊1374期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：冏媽：創造電影新模式

◎封面故事：防疫概念股總體檢

◎封面故事：華人第一殯葬品牌：龍巖