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台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

防疫概念股總體檢

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

中國大陸的疫情逐漸受到控制，湖北以外省市已經只剩零星的新增確診病例，但國際上疫情出現向外擴散的趨勢，日韓防疫失控，韓國確診人數激增，再加上義大利北部爆發疫情連封十城，導致以歐美為主的國際股市大幅震盪。韓國的疫情如果進一步擴大，將對全球的電子產業造成負面影響，韓國三星是僅次於台積電(2330)的全球第二大晶圓代工廠，同時韓國也是全球第一大的記憶體生產國與第二大的面板生產國。全球市場不確定性增加的環境下，資金自然會流向避險的族群，例如防疫概念股；防疫概念股的行情長短取決於疫情持續的時間，一旦疫情消退，防疫概念的行情也將隨之而去，但這次的新冠肺炎疫情顯然超出了我們先前的預估，其傳染力遠遠超過17年前的SARS，目前全球感染人數已經超過8萬人，是SARS的10倍。疫情持續升溫，也帶動資金進一步湧入防疫族群，康那香(9919)和毛寶(1732)都突破2月初的大量高點，恆大(1325)也創下收盤價的新高，這樣一來，防疫概念股就將被重新點火。同時我認為這一波大盤的回檔應該是測試前波的低點11138，打下第二隻腳，隨著大陸復工情況趨穩，大盤理論上不會跌破前低；除非大陸疫情隨著復工死灰復燃，帶來新的利空，那麼大盤才有可能貫破11138的前波低點。

高端開發新冠疫苗大漲

但是口罩和清潔用品終究是治標不治本，解決疫情還得靠疫苗，也就是生醫股的族群。相比於口罩和清潔用品將近一倍的漲幅，生醫類股的漲幅較小，可一旦爆發，威力也是非常可觀的，例如我在1373期週刊中看好的高端疫苗(6547)。新冠病毒目前沒有特效藥，最後還是要靠疫苗來產生抗體以對抗病毒，高端是目前國內唯一掌握細胞培養疫苗技術的公司，同時高端也代理了單價較高的韓國四價流感疫苗，為其提供了較穩定的現金流。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1374期】

萬寶週刊1374期

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