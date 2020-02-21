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小孩眼裡的納粹 《兔嘲男孩》裡包裹棉花糖的轉型正義

瑞祺電：肺炎疫情無礙Q1成長

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕 CSIA/CFTA】

瑞祺電(6416)主要業務為網安設備，去年6月併購澔楷科技四成股權，陸續拿到整合式通訊系統產品新專案訂單，併購效應顯現，貢獻業績向上，公司10日公布元月營收達4.48億元，較去年同期大增55.98％，惟因春節長假影響，未能超越去年12月新高紀錄，月減22.08％；瑞祺電通今年在SD-WAN(軟體定義廣域網路)設備以及併購澔楷科技後介入整合性通訊設備市場均有斬獲，儘管近期武漢肺炎疫情肆虐，但預料雲端市場的資本支出因宅經濟效應，需求將不減反增，而5G通訊需求也對市場需求有推波助瀾的效果

1月營收年增56％創同期新高

工業網安大廠瑞祺電通公告元月業績，單月合併營收4.49億元，雖較上月歷史紀錄減少22％，但年增達56％，創同期新高，表現優於預期。評估，因有機成長加上併入澔楷業績，今年營收成長與獲利則可望大幅成長三成以上。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1373期】

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