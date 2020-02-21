B波反彈結束 下探年線？

【撰文／秦筱芳 CFTA】

如果股市和期貨會向大家想的方向走，符合眾人的期待，那麼大家都會成為全台首富！所以，當大家都歸咎於武漢肺癌導致12682夢醒時分，我反而提醒大家小心中長期的多空轉折已經來臨，避險操作應該從1月23日到29日年假期間的摩台指開始。

所以當2月13日完成第一波的A波反彈在摩台指到達459台指期11800，這又是另外一次的避險空單出手點，大家掌握到了嗎？

其實可怕的不是病毒，而是人心，當人性與天道背離，貪婪遮掩了大家的眼睛，我們反而要維持清楚明白的心理反市場操作。我當然知道這很難，因為人性總是凌駕於佛性，在眾人皆醉時要維持我獨醒，那是何等困難的事情？但是2月18日老實的蘋果樹終於開了第一槍！

過度仰賴蘋果訂單的台積電、鴻海、大立光三王，同步出現暴跌走勢，摩台指從459的高點四天急跌十大點，等於半個保證金50%空方避險利潤，這雖然比不上1月23日到29日摩台指空頭避險的兩個保證金兩倍避險利潤，但是太平盛世我們賺的是股票差價慢慢來，混沌亂世我們賺的是波動、風險、利潤快打旋風，大家應該體會到投資股票和操作期貨的不同了！