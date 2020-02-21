【撰文／王榮旭 CSIA/CFTA】

新型冠狀病毒疫情短時間內看來還無法消弭，2月初適逢農曆假期結束，市場對於武漢疫情的恐慌積累爆發，口罩相關的個股如康那香(9919)、毛寶(1732)、恆大(1325)，都在年後爆量成長，毛寶在2月4日、康那香與恆大則在2月5日達到高點，而防疫概念的股票大多數未能突破2月初的高點。高端疫苗(6547)是少數成功越過前波高點的防疫概念股，高端在國內的主要競爭對手是國產疫苗大廠國光生(4142)，不過目前高端是國內唯一掌握細胞培養疫苗技術的公司，具有相對優勢，同時高端也代理了單價較高的韓國四價流感疫苗，為其提供了一定的現金流，彌補高端自家產品仍在研發尚未開始營利的劣勢。

高端開發新冠病毒疫苗

口罩股年後表現雖然強勁，但始終難以突破高點，究其原因，口罩終究無法解決疫情，新冠病毒目前沒有特效藥，最後還是要靠疫苗來產生抗體以對抗病毒。目前高端已與美國國衛院簽署合作合約，由國衛院提供最新的新冠肺炎候選疫苗與相關生物材料，提供高端進行動物試驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據，預計高端最快可在今年第2季展開人體臨床實驗；另外，高端也涉足新冠肺炎的檢測產品，如今需求量大增，也成為高端的又一利多。再看到技術面，高端股價從掛牌上市以來，股價從40多元最低來到20元附近，過去8個月來已經進行了長時間的築底，籌碼也得到充分的沉澱，有利於股價的拉升；而隨著高端股價上揚，大股東基亞(3176)潛在投資利益浮現。