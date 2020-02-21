低基期資金避風港：矽晶圓

【撰文／黃清照 CSIA】

肺炎疫情與股市出現脫鉤現象，上週美股大漲，陸股反彈回補缺口，看似利空出盡，但國際指數紛紛漲到壓力區，市場短線最容易受到消息、資金面等影響，台股也在月季線的反壓下，出現帶量下殺百點的行情。近期有許多股出現投機暴漲的現象，也在這幾天出現壓回，反跌回去，這些股票的特徵就是高基期、高本益比，而這部份我早就提醒投資朋友一定要避開，大盤位處高位階，持股一定要轉向低基期、低本益比的個股去做操作，而本周矽晶圓族群表現，中美晶(5483)、環球晶(6488)、台勝科(3532)紛紛大漲，其中又以台勝科漲幅最大，股價突破5個月以來的整理，創下波段新高，投資人不妨以台勝科做指標。

矽晶圓最飆指標 台勝科創波段高

台勝科主要以8吋、12吋為主，去年在第四季合約價持穩、現貨價趨緩下跌帶動下，加上幾乎所有客戶庫存都以去化至健康水準，8吋與12吋客戶需求回溫，出貨較第三季成長，營收也同步上揚，季增14%，營運出現落底回溫。台勝科元月營收9.12億，月減4.54%，元月因碰到春節假期，出現小幅月減、年減屬正常現象。台勝科對今年首季營運狀況表示，雖然現貨價持續下跌，但惟跌幅趨緩，需求量緩步上升，12吋客戶需求與去年第四季相近，8吋則優於去年第四季。