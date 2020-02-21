缺工斷料CIS、顯卡率先突圍

【撰文／蔡明彰 CSIA】

投資是一種修行，在漲的時候克制貪婪，在跌的時候對抗恐懼。當去年台股已大漲23％創10年之最，市場充斥過度樂觀看法，12月底各家機構發表2020年展望，莫不以1萬3千點為基本消費，看到1萬5、1萬7千點的人也有，將大漲後人性貪婪顯露無遺。

底部已現

沒想到突如其來的新冠肺炎，台股自高點12197急挫至2月3日低點11138，立刻修正1千點，徹底修理貪婪投資人。面對新冠肺炎一大堆末日報告出爐，但跌的時候轉為恐懼，不少專家悲觀預測要跌到萬點才有強力支撐。可是我很肯定說過，這次台股不至於V型反轉，可能需要打出二支腳以上，但確認11138點就是底部。

目前疫情雖有趨緩但尚未結束，我認為大家高估誇大新冠肺炎的衝擊，同時低估忽略大陸政府的因應措施。當疫情的死亡數字每天增加，如何販賣恐懼來搏版面，唯有講得更恐怖。在爆發新冠肺炎初期大陸地方政府及官員確實怠忽職守掩蓋疫情，但後來各大城市封城管制，在其它國家做不到，相信2月下旬疫情將會明顯進入拐點，此刻在投資態度務必與恐懼反向操作。