2020年震撼！期貨大發

【撰文／秦筱芳】

2020年進入鼠年，在十二生肖排名第一，但是卻在第一個月份就出現了千點大波動大行情！這絕對不會是一個平靜的年份。歷經2018年的川普中美貿易戰，和2019年的12682夢醒時分，再來就是2020年期貨不再度小月，大波動年份已經來臨！

很多人開始以十五世紀的黑死病鼠疫來與2020年鼠年的大震撼相比，目前言之過早，因為人類的醫療水準早已超越五百年前。但是這次台北股市的大幅震盪，我並不認為完全是因為武漢肺炎所導致，而是因為台北股市原本就已經進入泡沫階段。我這麼說是有依據的，三十年前的1990年2月，台北股市12682的歷史天價，當時的股市總市值與GDP之比，大約在1.8倍到1.9倍，這次2020年2月，也是來到這個俗稱巴菲特指標的比率。當然有很多人會以三十年後股市的籌碼面和外資持有比率不同以及結構性的改變來解釋。但是事實勝於雄辯，如果一萬兩千點再來一次，你認為外資法人和一般投資人會繼續買進，上攻一萬三千點有希望嗎？

所以我的看法很簡單：不管是中期三個月或者是長期一年的多空轉折，其實已經發生在鼠年農曆封關的1月23日到1月29日，我早在農曆封關前就苦口婆心的勸大家趕快把期貨保證金匯到期貨商的摩台指帳戶做避險，摩台指466以上的數字大約等於台指期12120的位置，這次快速下跌一千點後，雖然有外力介入拼命製造護盤的假象，但是盤整過後，仍然要面對事實的真相：另外一次的下跌。

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