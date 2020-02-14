被動元件漲價大循環啟動

【撰文／黃清照】

自1月底開紅盤後，武漢肺炎占盡媒體版面，在疫情的肆虐下，國際股市順勢修正一波，儘管學者現在仍認為拐點未現，不過疫情似乎對資本市場影響有限，美股道瓊2/10大漲174點，標普、那指也紛紛創新高，其中又以科技股為領頭羊，在總經、企業財報雙雙樂觀刺激下，亞馬遜、微軟、GOOGLE持續創下新高，甚至前陣子推薦的特斯拉，也漲回771元，多頭趨勢仍在。而市場正密切關注中國大陸工廠復工狀況以及可能發生的混亂局面，隨著中國大陸境外病例增加，以及眾多公司取消參加國際會議，投資人試圖釐清病毒傳播速度是否已經趨穩。

而台股在這波疫情下反而顯得強勢，實際上不僅防疫確實，在市場上有許多公司在經過這一兩周的洗滌，打出雙腳，股價硬是不破底，我認為這波下跌將更能體現出台股有許多好股票都低估了。被動元件龍頭國巨(2327)過去就因缺工使產品漲價，3月起更將調漲MLCC及電阻價格，漲幅上看三成，且第二季將持續看漲。去年第四季MLCC就已出現供應吃緊，如今武漢肺炎更使中國區延後開工，國巨中國廠區設在蘇州、東莞，雖然10日已復工，不過受到疫情影響，工作人員招募必須等待20日後放行通知，這也將導致國巨第一季招供更加不容易，使得第一季恐因缺工因素影響產能水準。

禾伸堂受疫情影響最低 擁轉單效應

相較於國巨大動作漲價，二哥華新科這次選擇按兵不動，華新科目前產能仍有餘裕，今年預計將維持原定計畫擴產20％，產能還有拉升空間，因此沒有漲價計畫。而另一大廠禾伸堂(3026)相對於國巨來說，廠區都在台灣，這波因肺炎股價遭誤殺，2月營收成長幅度可望優於同業。

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