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在台30年保德信人壽要賣！已開始接觸潛在買家

現在全球最擔心日本！一日增7例確診新冠肺炎

反向思考尋找疫情真正受惠股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

凡是經濟現象必然存在因果關係，現在的利空變成為未來的利多。大陸A股身處武漢肺炎的核心風暴，農曆開紅盤第一天上證指數雖重挫7.7％，但整個第一周僅下跌3.3％，這樣跌幅甚至比台股來的少。

人行出手

很重要的原因，台股沒有央行或國安基金護盤，人行於2月3日及4日公開市場操作，兩天累計投放流動性1.7兆人民幣，並在2月7日人行副行長潘功勝對外表示，疫情對中國經濟的影響是暫時的，疫情緩解以後，中國經濟將會迅速企穩，出現補償性恢復。2月3日是開紅盤上證最低2716點，隔天4日小漲36點，因此2716點是人行砸重金做出來的底部，應是A股技術面的第一支腳。

當然這次新冠狀病毒的A股大底不會只有一支腳，2月下旬前將會打出第二支腳，但相信不至於上證指數會明顯比第一支腳2716點來得低，理由就是人行出手。不要以為央行的利器只有降息、降準，公開市場操作直接在市場釋出資金效果也很大。記住華爾街名言，永遠不要與央行對作。也許很多人質疑人行並非武漢肺炎專家，連鍾南山院士都說疫情高峰未過，拐點尚未出現，此刻出手有作用嗎？的確人行充其量經濟專家，對疫情無法掌握，但我自己每天上電視節目討論新冠狀病毒對台股衝擊，我也不是疫情專家，可是我聽了這些疫情專家的一大堆分析，卻見一面倒的嚴峻緊張看法，暴露關鍵時刻缺乏反向思考。

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萬寶週刊1372期

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