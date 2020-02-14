智邦：交換器市場續威

【撰文／陳子榕】

Facebook公布財報優於預期，營收較2018年同期成長24.6％，來到210.82億美元，淨利潤則年增6.8％，EPS為2.56元。其他營運部分，至2019年12月底止，平均每日活躍用戶為16.6億人，年增9％；每月平均用戶數為25億人，年增8％，而第四季資本支出42.4億美元，相關數壉皆符合市場期待。

儘管此次Facebook經營階層並未提出一個詳細的新年度資本支出計畫，然而從近期公司動態以及資本支出變化來看，未來資本支出，將更為著重資安相關投資，尤其針對跨國數據資料的傳輸以及個人帳戶保密，避免用戶在使用更多影音串流服務之際，增加本身帳戶密碼被外洩的風險。看好交換器、伺服器供應鏈。

智邦今年衝400G交換器量產

隨著5G在今年大規模商轉，資料中心的升級潮浮現，高階交換器將成為智邦長線營運注入新一股動能。智邦(2345)因去年第四季基期較高，故去年第四季整體營收140.3億元，季減少14.7％，因台幣升值效應，預估，毛利率落在20％，業外亦存在匯損，稅後獲利12.3億元，單季稅後每股獲利為2.24元。

受惠於美系資料中心客戶100G交換器需求暢旺與新產能加入，智邦2019年營收衝上554億元、年增28％，每股盈餘估逾9元，營收及獲利同創新高。預期2020年營收仍有機會維持兩位數成長幅度、挑戰600億元規模。

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