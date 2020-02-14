記憶體漲價的大贏家威剛

【撰文／王榮旭】

中國各地復工一再延宕，即使到了2月10日，全國復工率也低於20%，但與此同時，大陸股市在第一天的大跌後迅速回漲，連續7個交易日收紅，且大多是開低走高，幾乎收復年後跌點。利空風暴中心陸股不跌，週邊國家能跌到哪裡去？除非有新的重大利空，台股再跌破底的可能性很低，美股表現更強勁，除了半導體受供應鏈影響震盪較大，其他美股三大指數都在年後創下新高。台積電(2330)公布營收，月年雙增，年增超過3成，元月交出亮麗成績單，電子最上游訂單仍強，上市櫃公司1、2月營收目標雖然受年假與疫情影響調降，但預計未來需求將增量回歸，因此全年目標下調有限，以聯發科(2454)為例，其對於第一季的業績難以避免地下修，但是從第三季開始，因預期5G的晶片將會放量，全年業績還是會比去年成長；又如欣興(3037)，雖然部分產能位於武漢，但10日股價仍然從谷底強拉，幅度接近1成，武漢疫情確實衝擊大部分公司第一季的營收，但是依照過去經驗，消費只是遞延，該花、想花的錢未來還是會花掉，所以大部分公司是調降第一季到第二季的業績目標，全年目標並沒有太大改變，因為下半年遞延的消費就會爆發出來。

面板雙虎復原速度快

誰在這一波利空受傷最小，復原的速度也會最快。像從農曆年前就分析看好的面板族群，因為在去年日韓相繼減產之後，讓今年面板的供需恢復平衡，友達(2409)與群創(3481)受惠面板漲價的程度高，另外，新型冠狀病毒疫情爆發，災區震央所在的武漢封城，武漢在大陸又是面板的生產重鎮，估計大陸面板產能會下降15~20%，面板雙虎不僅僅受惠漲價行情，還有轉單的效益。今年以來，外資投信看準友達、群創業績潛力，大舉布局，外資買超友達14.5萬張、投信買超3萬張，群創則是外資買超10.2萬張、投信買超9.5萬張。友達雖然去年賠錢，但估計已到谷底，今年面板價格拉抬，預計營收將隨之翻紅。

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