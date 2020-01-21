羅麗芬-KY三大方針全面布局

【撰文／王榮旭】

中國經濟在內需疲軟和與美國貿易戰的雙重壓力繼續出現放緩跡象，根據中國國家統計局公布，2019年中國三季度經濟增長為6.0％，比前一季的6.2％更低，也是27年來最低。大環境因素影響下，中國的「顏值概念股」自去年下半年起也免不了受到波及導致成長率下滑。然而即便大環境因素導致中國經濟環境內需疲軟，仍然無法阻擋中國直逼全球最大保養品市場的腳步，在顏值經濟下的中國不是看天吃飯而是看臉吃飯，羅麗芬-KY去年仍以營收成長6％，並可望賺進一個股本以上持續成長，力抗大環境走勢。羅麗芬-KY從去年開始陸續進行的市場布局更為全面，以多點突破的方式從「顏值經濟」改寫為「她經濟」，多管齊下全面布局樂觀展望未來複合式發展與成長。

第一步→從面部到身體

中國內地美容院的收入來源大致上可以分為「面部護理、身體護理和產品銷售」三個部份，佔比分別為35～45％：40～55％：10～20％；之前羅麗芬-KY主要以面部護理產品為主，將進一步攻佔消費者梳妝台的面部產品，因為銷售將不受美容院設備或床位多寡所限制。羅麗芬-KY的家居產品佔比較高以及高單價品牌明星單品的「芙蓉霜」每年銷量百萬瓶，由此可以看出公司在「從美容院到梳妝台」策略成效與轉化率達到有效的落實。

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