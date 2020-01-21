面板大復活 群創谷底回升

【撰文／王榮旭】

展望2020年，全球市場仍將保持低利率的走勢，全球兩大經濟體美國和中國分別在2019年降息降準，預期今年寬鬆政策還將持續；美元走貶，資金開始流向新興市場，而美中雖然簽下第一階段協議，但美國尚未解除對中國廠商的封鎖，中國「去美化」也不會止步，台灣廠商仍將受惠於轉單效應，而第一季雖然是電子業淡季，誰能打敗淡季的壓力，股價自然會領先勝出，像面板產業觸底，正上演大復活行情，友達(2409)及群創(3481)站在風口上，股價領先創波段新高。

韓面板廠加速退出生產

面板從2018年開始，受到中國廠商積極擴廠的影響，到2019年供給明顯大於需求，導致面板報價低於現金成本。不過，2019年第四季面板廠開始減產，包括中國兩大面板巨頭京東方及華星光都停止投資LCD面板；韓系的LGD到2020年底，也將停止在韓國的LCD電視生產。中國及韓國的面板廠不約而同的把LCD產線轉換到OLED的產線，減緩了LCD面板的供給。由於OLED適合用在中小尺寸面板，不適合用在大面板，所以電視面板仍以LCD為主。隨著電視尺寸面積增加，大尺寸面板的價格在2019年第四季觸底之後，今年第一季有機會上漲，幅度可望達10～15％，回到現金成本以上。2020年第二季到第三季，因為電視業者為了奧運需求，也不排除電視面板價格再漲，甚至有供應短缺的情形出現。

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