被動元件族群漲完了嗎？

【撰文／黃清照】

金豬年繳出亮眼成績單，光指數就狂漲22％，全年漲2186點，為10年來最猛的行情，台股封關，加權指數1/20以12118點作收，成交量維持在1100億的水準，反觀金豬年已過，但是投資人手上的持股真是如此嗎？投資人關心能不能抱股過年？能不能抱股過年，其實取決於持股的位階，會怕的人表示持股已過度追高，不然就是沒有基本面支撐，我過去不斷提醒投資人，股票是真實拿錢出來輸贏的，漲幅過高且漲過久的股票要有戒心，留意低基期且具有基本面的股票布局才是首選。

MLCC再傳漲價，有機會複製前年行情？

12月漲幅最大的就是被動元件族群，很多投資人都看著被動元件漲上去不敢買，1月正逢國際因素、選舉行情以及龍頭股國巨宣布發行GDR籌資導致大跌，此次國巨回檔，行情結束了嗎？我認為經過長達13個月的修正，此次上漲只是剛開始，更何況近三年國巨董事長陳泰銘透過不斷的併購，轉眼間已成為橫跨積層陶瓷電容、晶片電阻、電感、鋁質電容的全方位被動元件集團，為了因應 5G 及車用電子新科技時代來臨，去年11月12日宣布以台幣500億元現金收購美國同業基美(KEMET)，看好5G所帶動的商機，預計農曆年過完後，將全力提升產能利用率以滿足客戶需求。

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