親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財訊快報

發燒拖9天「對陸醫療沒信心」 她返台確診武漢肺炎

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39萬寶週刊

【撰文／黃清照】

金豬年繳出亮眼成績單，光指數就狂漲22％，全年漲2186點，為10年來最猛的行情，台股封關，加權指數1/20以12118點作收，成交量維持在1100億的水準，反觀金豬年已過，但是投資人手上的持股真是如此嗎？投資人關心能不能抱股過年？能不能抱股過年，其實取決於持股的位階，會怕的人表示持股已過度追高，不然就是沒有基本面支撐，我過去不斷提醒投資人，股票是真實拿錢出來輸贏的，漲幅過高且漲過久的股票要有戒心，留意低基期且具有基本面的股票布局才是首選。

MLCC再傳漲價，有機會複製前年行情？

12月漲幅最大的就是被動元件族群，很多投資人都看著被動元件漲上去不敢買，1月正逢國際因素、選舉行情以及龍頭股國巨宣布發行GDR籌資導致大跌，此次國巨回檔，行情結束了嗎？我認為經過長達13個月的修正，此次上漲只是剛開始，更何況近三年國巨董事長陳泰銘透過不斷的併購，轉眼間已成為橫跨積層陶瓷電容、晶片電阻、電感、鋁質電容的全方位被動元件集團，為了因應 5G 及車用電子新科技時代來臨，去年11月12日宣布以台幣500億元現金收購美國同業基美(KEMET)，看好5G所帶動的商機，預計農曆年過完後，將全力提升產能利用率以滿足客戶需求。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1369+1370期】

延伸閱讀

金鼠紅包理財術 國泰證券推薦台股定期定額

金豬年 股民平均賺64.5萬

台積電寫驚奇 金豬年大漲112元、市值增2....

台股金豬年封關股民豐收 一年狂漲2186.4...

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

羅麗芬-KY三大方針全面布局

2020-01-21 13:40

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

中國彩電受惠股：致新

2020-01-21 13:38

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31

牧德：2020年營運可望重回正成長

2020-01-10 14:38

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

買輸家思維該買什麼？

2020-01-10 14:38

特斯拉創高 供應鏈看誰？

2020-01-10 14:38

防疫大作戰 國光潛力十足

2020-01-10 14:38

新變局的特斯拉供應鏈怎麼投資？

2020-01-03 14:11

2020產業大復活 生技將谷底翻轉

2020-01-03 14:11

誰將接棒國巨落後補漲？

2020-01-03 14:11

2020新漲價概念股：記憶體

2020-01-03 14:11

鈺太：TWS買氣熱

2020-01-03 14:11

佐登2020年業績再登高峰

2019-12-29 10:34

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

轉單vs被搶單 2020年華為供應鏈怎麼選？

2019-12-29 10:33

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

業績逐年成長股：貿聯-KY

2019-12-20 14:34

半導體迎大好年 嘉晶搭上5G商機

2019-12-20 14:34

兩檔最低估的封測股

2019-12-20 14:33

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33

泰碩：成長續熱到明年

2019-12-20 14:33

淡季不淡的IC設計黑馬：聯陽

2019-12-13 11:05

Mini LED大點名

2019-12-13 11:05

國巨：車電商機 逆轉勝

2019-12-13 11:05

12月被動元件大反攻

2019-12-13 11:05

業績高檔股價低檔的五鼎

2019-12-13 11:05

庫克報2020年明牌是什麼

2019-12-06 09:54

世禾：受惠半導體資本支出大增

2019-12-06 09:54

5G手機供應鏈 明年業績爆發

2019-12-06 09:54

生技補漲行情年底啟動

2019-12-06 09:54

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

擁5G題材 持續暢旺

2019-11-28 10:55

中小型股轉機行情做夢開始

2019-11-28 10:51

投信年底積極作帳：勝麗

2019-11-28 10:14
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

2020-01-16 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top