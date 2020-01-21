中國彩電受惠股：致新

【撰文／蔡明彰】

中美協議完成第一階段，同意暫緩原定去年12月15日生效對1600億美元大陸商品加徵的關稅，項目包括手機、筆電和其他商品，並將現有對1200億美元大陸商品加徵的關稅減半至7.5％，包括平板電視、藍牙耳機和多項鞋款，但維持對其他2500億美元商品加徵25％的關稅，

今年是5G手機的元年，但華為海外市場失利，今年Q1下修手機出貨量15％，因此不要只看大陸的手機，大陸在電子的消費產品，電視依然是一個成長的產業，尤其今年東京奧運，大陸的電視，在去年4K占比已經高達70％，今年全面導入4K，在4K的電視當中，體育活動將會刺激需求。

韓國關廠效應持續，繼LGD對外宣布，今年將關閉韓國境內8.5代廠、7.5代廠之後，三星也傳出有意再關閉一座7代廠。由於三星、LGD大幅縮減韓國境內的電視面板產能，再加上新機拉貨需求啟動，1月份電視面板價格全面調漲1～3美元，市場更看好面板漲勢延續到4、5月，面板廠上半年壓力頗大的損益表現將大幅改善。而大陸是全球最大的彩電市場，2019年有生產導光板的茂林- KY(4935)，股價大漲2.2倍，所以大家要改變思維，台灣面板雙虎今年營轉機，而面板的零組件，打入了中國的電視面板供應鏈，更有成長的空間。

致新受惠中國4K電視普及

今年有東京奧運，且中國彩電的成長之下，致新(8081)主要生產電源管理晶片，打入京東方的供應鏈，京東方是大陸最大，也是全球最大的面板生產廠商，受惠中國4K電視的普及。

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