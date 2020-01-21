台股正牌紅色供應鏈：宣德

【撰文／朱成志】

我曾在好幾年前推薦過被陸企立訊入主的宣德(5457)，在2014年6月1074期週刊，封面故事「To The Future未來飆股」，第一篇文章我就點名當時市值才剛過千億台幣的「郭台銘培訓出來的千億女企業家王來春」，如今1/20立訊最高44.28元，市值破兆台幣，當時介紹她入主的宣德，由20多元至今86元，後市還會漲嗎?鼠年再特別詳細分析。宣德創立於1990年，以生產連接器為主要業務，2000年掛牌上市，蜜月飆漲最高到105元，結束後股價反轉連續大跌三個多月，慘跌到16.9元，2008年金融海嘯重創，股價最低時僅剩不可思議的2.55元。2012年陸資立訊精密(002475-SZ) 透過100％ 轉投資公司聯滔電子，以私募及吃掉原大股東穩懋(3105)持股，入主宣德30.98％，取得主導權。

2012立訊入主重回票面，2018飆到69.2元

立訊對宣德的調整期很長，介入後的股價只先漲回到票面10元，業績小小起色，直到2018年，宣德開始涉足機構件與聲學模組產品，與母公司立訊合作打入蘋果的AirPods耳機供應鏈，股價也從24.6元一路攀升至69.2元；目前宣德不但是蘋概股，還是正宗紅色供應鏈。主要營收來源，包括Apple watch、AirPods 和 Type-C等，2019年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上USB 3.2問世，預期也將持續帶動Type-C連接器、連接線需求看增，擴產迎接商機。宣德受惠Type-C滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，2019年也推出防水利基型Type-C新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

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