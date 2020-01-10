防疫大作戰 國光潛力十足

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

中國大陸近日爆發不明原因的肺炎疫情，引發市場恐慌，回想2003年的SARS，由於適逢農曆新年春運人口大流動，再加上中國官方對媒體消息的管制使人門缺乏防疫意識，導致當年疫情大擴散，而2009年的H1N1，傳染範圍更廣、死亡人數更多，同樣引發社會與市場恐慌；兩次大流行期間資金流入防疫股避險，口罩龍頭恆大(1325)和清潔用品大廠毛寶(1732)股價因此大漲，而生產口罩材料不織布的廠家康那香(9919)也被帶動，其中恆大在2009年3~5月期間股價更是幾乎翻倍。

疫情+戰情 資金往生技避險

此次武漢不明肺炎疫情爆發，首先就帶動起了中國大陸的生技疫苗股，包含魯抗醫藥、萊茵生物、東北製藥等超過7檔個股漲停，魯抗醫藥三天內大漲20.21％、萊茵生物漲17.74％、東北製藥漲幅也達到19.32％。大陸的資金已經開始往疫苗股流動，而台灣的疫苗股龍頭國光(4142)，在連續多年的虧損後，去年第3季終於由虧轉盈，每股獲利0.31元，預估國光第4季將持續獲利，2019年度有機會由黑翻紅，今年也可望維持獲利成長。

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