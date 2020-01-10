【撰文／黃清照】 分享 facebook

大盤連續下跌，三天跌掉了500點，OTC指數更是跌破月線直接回測季線支撐，而我一再強調請投資朋友們切勿追高，尤其高檔有許多高本益比、高股價的個股都有回調空間，反倒是低基期、低本益比的車用業績好股，除了有題材外，基本面跟籌碼面也逐漸轉佳，此時正是布局低檔車用零組件的好時機。台股指數雖然拉回轉箱型整理，但是橫盤出飆股，美股持續向上走堅，台股勢必落後補漲，而美股近期最飆的股票，非TESLA所屬。

和大嘉義AI智能產線 有助提高毛利率

大盤高檔回落，我早提醒投資朋友一定要注意風險，千萬不要買高估的股票，而現今盤面上營運具有成長性，且業績跟題材都不錯的個股就是車用零組件股了，其中又以特斯拉供應鏈馬首是瞻，且個股多具有業績成長、基期低準備落後補漲的條件，加上籌碼大多較為集中，法人短線回補漲幅很快就拉開。最近表現最亮眼的就是和大(1536)。

和大供應TESLA電動車減速齒輪箱關鍵零配件，生產線全數以嘉義廠新廠因應，目前嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年使用。看好TESLA上海工廠完工後，2020年實現量產，2021年還會有Model Y的貢獻，預期TESLA對和大的拉貨將持續增溫。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1367期】

◎ Part 1 5G概念股仍是主流

◎ Part 2 CES新科技PK黑天鵝

◎ Part 3 5G概念股仍是主流

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】

《 萬寶週刊1367期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：川普打伊朗 股市麻煩多

◎封面故事：特斯拉大漲 貿聯補漲空間大

◎投資總監：買輸家思維：該買什麼？

◎台股照明燈：特斯拉創高 供應鏈看誰？

【最新優惠活動】