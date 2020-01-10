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台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

特斯拉創高 供應鏈看誰？

2020-01-10 14:38萬寶週刊

【撰文／黃清照】

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大盤連續下跌，三天跌掉了500點，OTC指數更是跌破月線直接回測季線支撐，而我一再強調請投資朋友們切勿追高，尤其高檔有許多高本益比、高股價的個股都有回調空間，反倒是低基期、低本益比的車用業績好股，除了有題材外，基本面跟籌碼面也逐漸轉佳，此時正是布局低檔車用零組件的好時機。台股指數雖然拉回轉箱型整理，但是橫盤出飆股，美股持續向上走堅，台股勢必落後補漲，而美股近期最飆的股票，非TESLA所屬。

和大嘉義AI智能產線 有助提高毛利率

大盤高檔回落，我早提醒投資朋友一定要注意風險，千萬不要買高估的股票，而現今盤面上營運具有成長性，且業績跟題材都不錯的個股就是車用零組件股了，其中又以特斯拉供應鏈馬首是瞻，且個股多具有業績成長、基期低準備落後補漲的條件，加上籌碼大多較為集中，法人短線回補漲幅很快就拉開。最近表現最亮眼的就是和大(1536)。

和大供應TESLA電動車減速齒輪箱關鍵零配件，生產線全數以嘉義廠新廠因應，目前嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年使用。看好TESLA上海工廠完工後，2020年實現量產，2021年還會有Model Y的貢獻，預期TESLA對和大的拉貨將持續增溫。

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