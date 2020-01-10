買輸家思維該買什麼？

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

進行20個月的中美貿易戰只差翻譯確認，可望於元月15日簽署第一階段協議。外界普遍認為美國是贏家，而中國付出經濟衰退及大量失業的慘痛代價是輸家。

但是重點來了，當中美貿易簽署第一階段協議，也許科技戰、貨幣戰還會持續發展，關稅戰卻暫時休兵。由於關稅戰直接影響產品的成本及售價，一旦停止加徵關稅及調降關稅，牽動廠商利潤及消費者需求，對敏感的股價必然反應。不過考驗投資人智慧，到底要買贏家或輸家？

大豆期貨創3年最大漲幅

第一個表態的金融商品是大豆期貨，芝加哥期貨交易所大豆期貨，2019年12月大漲8％創2016年以來3年最佳月度漲幅。第一階段協議包含中國擴大採購美國農產品數量，同意在貿易戰未開打前的2017年購買總額240億美元基礎上，每年再加購160億美元農產品，即每年總價400億美元，雖不及川普總統期望的每年500億美元，但對大豆、小麥、豬肉農產品增加不少訂單。看大豆期貨走勢，去年5月美國對中國產品加稅，大豆期貨大跌，12月傳出將達成第一階段協議，大豆期貨大漲。由此可知，大豆期貨是典型的中美貿易關稅戰的輸家，可是第一階段簽署協議率先大漲是大豆期貨。

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