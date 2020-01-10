被動元件不怕國巨增資

【撰文／黃清照】 分享 facebook

2018年上半年的被動元件漲價旋風，我想大家還記憶猶新，當初國巨漲到最高1300元、華新科到491.5元，而下半年因為美中貿易戰開打，市場需求驟降，業績瞬間一落千丈，經過了整整一年半的調整，被動元件類股完成大底，這次因為5G，又開始出現缺貨、漲價，帶動被動元件族群再次上漲，但1/7國巨因為要辦理現增及發行GDR，股價全面回檔，拉回是買點還是賣點？

舊5G概念休息 新5G竄出

2019年四大5G概念股散熱、銅箔基板、PA、PCB整整漲了一整年，在2019年的Q4開始回檔整理，因為產業需求來到淡季時間，營運上沒有新亮點支撐高股價，因此可以看到散熱股，尤其雙鴻(3324)跌幅最大，銅箔基板的聯茂(6213)也跌破半年線，PA股的穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)也都修正，PCB的華通(2313)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)股價也弱勢。

而就在這樣舊5G概念股回檔之際，新5G概念股竄出，從2019年底作夢行情發酵之下，低位階5G族群表現相對強勢，其中包括被動元件、石英元件、記憶體族群最猛。

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◎ Part 1 5G概念股仍是主流

◎ Part 2 CES新科技PK黑天鵝

◎ Part 3 5G概念股仍是主流

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