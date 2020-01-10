牧德：2020年營運可望重回正成長

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

牧德(3563)是國際知名AOI(自動光學檢測)設備領導廠，技術為同業之冠，臺灣90％印刷電路板(PCB)與封裝大廠都是牧德的客戶。由於客戶因應貿易戰陸續回臺投資設廠，設備需求將大為成長，為了就近滿足需求，決定在新竹科學園區投資12億元建廠擴充產能，運用「檢測一條龍」整廠設備銷售模式及AI化策略，擴充既有產品市占率。同時為了迎接5G到來，將持續投入Smart Camera等劃時代新產品研發，及人工智慧、物聯網、大數據及區塊鏈四大領域新創領域，帶動公司成長動能。

牧德前三季每股稅後18.02元

光學檢測設備廠牧德公布第三季合併財報，營收6.43億元、年減33％，毛利率62.82％，單季稅後每股盈餘4.6元，公司表示第三季主要受到銷售產品組合類型不同，以致毛利率稍低。累計前三季合併營收為20.93億元、年減7.67％，毛利率66.14％，每股稅後盈餘18.02元。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1367期】

◎ Part 1 5G概念股仍是主流

◎ Part 2 CES新科技PK黑天鵝

◎ Part 3 5G概念股仍是主流

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】

《 萬寶週刊1367期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：川普打伊朗 股市麻煩多

◎封面故事：特斯拉大漲 貿聯補漲空間大

◎投資總監：買輸家思維：該買什麼？

◎台股照明燈：特斯拉創高 供應鏈看誰？

【最新優惠活動】