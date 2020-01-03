2020新漲價概念股：記憶體

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

記憶體市況約為兩年一次循環，自2017年底到2019年，庫存已消化一段時間，上游製造商在節制擴產及縮減資本支出下，加上隨著5G需求興起，2020年記憶體產業將重啟多頭，這是2020的新漲價概念股，雖無2017～2018的被動元件那麼兇悍，但多頭味道又來了！

美光財報報喜 記憶體春燕到

美商記憶體大廠美光(Micron)發布 2020年第1季財報，優於市場預期，股價創下波段新高55.42美元，因市場需求在伺服器、行動裝置皆有正面表現，加上2020年全年庫存水位將維持樂觀的情況下，看好2020年記憶體的復甦。近期已收到所有之前向政府申請的許可，允許出貨給華為，包括驗證行動裝置以及伺服器業務等相關的新產品，不過仍有一些非行動裝置和伺服器相關的產品禁止出貨；此外，也強調由於驗證剛開始，距離實際貢獻營收仍需時間，不讓市場有過度期待，但這些訊息至少顯示禁止出貨給華為的干擾，目前正在慢慢消除。美光預估在NAND 2020年需求將有高20％至低30％年成長，且「需求增幅」將高於「供給增幅」。

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