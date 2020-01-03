【撰文／陳子榕】 分享 facebook

真無線藍牙耳機(TWS)買氣爆棚，蘋果AirPods Pro官網賣到缺貨，非蘋品牌乘機大搶市，力推新款真藍牙無線耳機並擴大對台廠拉貨，蘋果推新一代AirPods Pro，強打無線充電、主動式降噪、防水功能提升，非蘋陣營立即掀起一波跟進潮，主動式降噪成新一代真無線藍牙耳機基本配置。從雙11、黑色星期五到耶誕節各實體或電商熱銷排行，真無線藍牙耳機幾乎都名列榜首，非蘋業者更加確認真無線藍牙耳機是票房保證，力推新產品搶市。

鈺太為微機電(MEMS)麥克風廠，鈺太去年數位MEMS麥克風(D-MIC)出貨量約5,500萬顆，今年估計將成長至9,000萬顆，其中有95％來自NB應用，明年有機會進一步成長到1.2億至1.4億顆。至於類比MEMS麥克風業績(A-MIC)方面，鈺太今年相關出貨量估1.2億顆，明年將持續成長。

鈺太的營收將全面成長

鈺太最大優勢為自主開發麥克風ASIC(客製化晶片)，可以針對客戶需求，彈性微調或升級產品，因此，隨著高階麥克風規格升級，鈺太的解決方案可以較快推出，享有初期較高的定價，故將帶動產品均價提升，拉升獲利。

法人則認為，鈺太是有能力自主開發特殊應用IC(ASIC)的微機電(MEMS)麥克風模組業者，隨著市佔率提升，鈺太的營收將全面成長，而高獲利率的產品營收比重增加將有助毛利率擴張。

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