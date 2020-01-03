2020產業大復活 生技將谷底翻轉

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

要決定2020年的投資選擇，我們需要尋找2020年業績有成長，同時基期低或股價經過整理的個股。2019年指數大漲超過2200點，生技股作為僅次於電子股的台股第二大族群，卻沒怎麼漲到，所以生技股具備低基期的優勢，不排除2020年有機會補漲，畢竟生技的股性是活躍的，且由於生技族群在過去一段時間內股價經過長期的整理，不漲就不漲，一旦漲起來將一飛衝天。以達爾膚(6523)為例，由於董事會決定以資本公積發放現金每股10元，現金殖利率高達15.15％，大方配息吸引買盤瘋搶，連續多日封漲停，光25日單日追價買單超過85000張；這就說明，生技股因為長期的沉澱，只要有利多刺激，飆漲速度將非常驚人。

喬山2020年營收將改寫新高

縱觀2019年第4季，生技股中業績最出眾的當屬喬山(1736)與美時(1795)，喬山併購日本按摩椅龍頭富士後，明年3月合併營收，預估每年可為喬山貢獻超過60億元的營收，這樣一來喬山明年的業績確定會得到大幅增長。而喬山股價雖然拉回到季線，但成功守住季線和半年線後反彈並一舉收復所有短中長期的均線，似乎股價將回歸成長軌道；股價經過整理再加上12月營收預計將創歷史新高，2020年喬山股價將持續看漲。

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