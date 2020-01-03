誰將接棒國巨落後補漲？

【撰文／黃清照】 分享 facebook

2019年已接近尾聲，台股2019年由9319點破底後一路大漲，指數目前站穩萬二之上，而隨著聖誕假期結束，外資逐漸歸隊成交量將開始緩步增溫，而什麼族群最有機會另外資積極回補，觀察這一兩周市場上的焦點，各族群都有輪漲的趨勢，但最強勢的非屬被動元件族群為主，其中MLCC更是首當其衝，龍頭國巨12/30收436元，華新科收230元。

其中，國巨創下今年新高，突破去年12月來的頸線，而華新科股價在近幾日的飆漲後，也距離今年4月時的高點不遠，而MLCC的老三禾伸堂(3026)也開始準備開啟落後補漲之路，股價短線也漲到120.5元，且量能剛開始放大，標準起漲點，我認為還有空間，投資人可以多留意。

國巨開啟泰碩大漲5倍的模式

1362期的台股照明燈專欄，我再次推薦國巨將複製泰碩2018年底的起漲行情，文中特別提到泰碩當初由2018年12月的23元起漲，若由月線圖來看，第一當時泰碩月KD黃金交叉、第二12MA開始由下往上翻揚。而同樣的現象，我在12月初便從國巨身上悄悄發現了，國巨月KD黃金交叉，且12MA在12月時也開始向上翻揚了。

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