新變局的特斯拉供應鏈怎麼投資？

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

進入2020年選股要尋找新風向，2019年美、台、中以半導體晶片為首的科技股績效亮麗，但漲幅太大若不經適當整理換手，恐追價動能減弱。到底那些科技股在2020年仍有表現空間？最近美股雙飆客蘋果跟特斯拉，股價與市值都改寫歷史新高。

特斯拉復仇

其中更受矚目的是特斯拉，股價突破420美元、市值750億美元，遠遠超過傳統汽車的通用、福特。特斯拉老闆馬斯克，宛如美股的葉問，一打百，特斯拉從2017年股價站上200美元，就成為華爾街空軍們最積極放空的對象。空軍們認為馬斯克沒有執行力，特斯拉的自駕車技術是唬人。但自2019年6月以來放空慘輸76億美元，折合台幣2000億元。對於空軍們豎白旗投降，馬斯克推特推文大肆張揚一吐悶氣。

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