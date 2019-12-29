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佐登2020年業績再登高峰

2019-12-29 10:34萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

目前指數處在12000點的高檔，由於聖誕節外資大多在放假，大盤的進一步上漲可能還需要在等一等，指數處於高檔，此時進場的資金肯定會偏好低基期的股票，高基期股票短時間內上升的空間會比較有限，需要大盤指數的進一步突破才容易得到上升的推力。生技類股目前的位階更低，主要還是受到新藥泡沫修正的拖累，但我們可以看到中裕(4147)股價近期開始回穩，波段最低點來到93.3元，目前已經站回100元，短線有望築底，而浩鼎(4174)股價也形成了一個雙底部的結構，新藥股似乎獲得支撐的情況下，生技指數應該不致於繼續下探破底，整體生技股的行情也有望回溫，特別是在選舉前後，生技類股有機會搭上選舉行情順風車。

選舉前後生技可望補漲

生技股中值得看好的個股除了應具備低基期優勢外，未來業績轉機也很重要，喬山(1736)併購日本富士後，明年3月合併營收，這樣一來喬山明年的業績確定會得到大幅增長。股價方面，如果多頭能夠守住目前的半年線，將有望反彈，畢竟喬山明年EPS預估7到8元，本益比處在一個偏低的位置。另外像是五鼎(1733)，在過去幾個月已經築成一個圓弧形的底部，11月業績創下歷史新高，今年第4季EPS預估1元，但五鼎股價目前只有不到30元，很明顯被市場低估，而這樣的情況在生技股中並不罕見。

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萬寶週刊1365期

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