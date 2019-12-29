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被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33萬寶週刊

【撰文／黃清照】

外資放聖誕大假，台股成交量萎縮，本周行情突然急速降溫，不過資金表現仍在少數族群中輪動，今年我最看好的兩個族群，被動元件、汽車零組件，本周二擔任撐盤要角，MLCC二哥華新科股價重返200元，盤中一度漲停，股價也爆出一年以來最大量，有機會挑戰今年4月高點。龍頭大廠國巨也不惶多讓，股價距離今年最高價415元，僅剩20元價差，突破在即。被動元件群起大漲主要是因為標準型MLCC到明年第一季供需不僅吃緊，且受惠5G需求增加，法人看明年年成長9％，後年成長10％，且據傳華新科MLCC產品庫存天數已經低於兩個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求，從嫁動率來看，華新科目前在台灣廠區平均嫁動率已達八成。

當然被動元件不會只有漲突破過高後就利多出盡的，我早在幾個月前便告知讀者們，月KD黃金交叉的最佳買點，長線來看絕對是最便宜的好買點。而另一個準備起漲的汽車零組件族群，最近也稍微有點轉強的跡象了。美國電動車龍頭大廠特斯拉周一股價大漲3.36％，收419.2美元，盤中一度突破420美元大關，重返一年多前執行長馬斯克釋出公司私有化消息時所觸及的股價巔峰。特斯拉股價在今年6月觸底跌至不到177美元後一路反彈，終於在本周一盤中站上422美元，創下歷史新高，並帶動特斯拉市值突破750億美元。受惠於節省營業成本的舉措發揮效益，特斯拉第三季淨利達1.43億美元，為近一年來首次轉盈，令普遍看衰的華爾街大感意外。此外，該公司告訴股東其上海新廠的建設進度超前，且備受期待的Model Y休旅車可望提前於明年夏季推出，這些好

2020車展即將開跑 汽車相關概念股躍上台面

除了電動車龍頭大漲外，2020台北車展也將在12/28登場，展期橫跨到1/5號，這次車展也是全台唯一接軌世界級的車展，場面相當盛大，而汽車零組件今年比起許多高本益比的股票來看，更具投資價值，且現在Q4到明年Q1是汽車零組件的旺季，若電子轉弱，資金最有可能流往低價、低本益比且高殖利率的汽車零組件股。

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