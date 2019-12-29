【撰文／蔡明彰】

投資人及分析師容易犯下研判的錯誤，假設經營環境維持不變。殊不知產業營運艱苦，有人就退出，只要需求出現就有轉機，這時候不要再看壞反而是中長線買點，雙D的面板、記憶體2020年就存在如此機會。

反之，產業利潤很好，更多競爭者伺機進入，供給出現增加就會反轉，這時候不可再盲目樂觀反而是逢高出場。2019年兩岸華為供應鏈都大漲，川普政府實施禁令，激起中國消費者的愛國心消費，華為展開去美化，原本向美企採購零組件的大單轉向日本、南韓、台灣及大陸本土供應商，兩岸華為供應鏈於5～8月禁令跌一段後強勁上漲，這是2019年最好逢低入市的機會。

華為愈挫愈勇

不過馬上迎接2020年，大家對2019年已大漲過的華為供應鏈及5G概念股仍高度期待，是這樣嗎？我看所有能沾上邊的上市櫃公司召開法說會，都強調5G能夠貢獻2020年營收及獲利。這也說明看好5G商機促使眾多競爭者加入市場，相互搶單將在2020年發生。華為的確愈挫愈勇，2019年手機銷量估計2.3億支，雖不及原先目標的2.5億支但仍年增20％，並擠下蘋果成全球第二大智慧手機。然而Mate 30 Pro的銷售因無法配備谷歌軟體(GMS)而低於預期是重大警訊。估計2020年中美關稅戰休兵，但華為禁令恐不會鬆綁，預料華為2020年全球手機銷量與2019年持平。判斷兩岸華為供應鏈的2020年展望，務必同時考量去美化的轉單及競爭者加入的搶單。既然去美化，終有一天去台化，華為基於大陸自身利益，2019年華為禁令措手不及因而轉單給台廠，若2020年華為成長有限就被迫減少對台廠下單，將有更多紅色供應鏈搶單，被搶單的台廠在2019年業績及股價大舉成長墊高之餘，2020年只要稍微衰退或原地踏步，股價恐意外大跌。我發現目前台股投資人及分析師都缺乏風險意識。

分享 facebook

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1365期】

《 萬寶週刊1365期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：超強美股的核心是什麼？

◎封面故事：指數在萬二 股價在8千點的聯亞

◎投資總監：轉單vs被搶單 2020年華為供應鏈怎麼選？

◎台股照明燈：果真命中被動元件起漲後…