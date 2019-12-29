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上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台灣區工具機暨零組件公會，對明年工具機及零組件產業景氣展望樂觀，預估業績至少較今年成長10％以上。業界認為2020年在全球製造業供應鏈挪移大致定案，以及美中貿易爭端日愈趨緩，明年第2季末整體出貨量可望增加，並逐月升溫。美中貿易戰衍生的第二生產基地效應，以及汽車產業景氣回升，都將帶動台灣機械設備產業在明年第1季末即可看到春燕，而工具機產業景氣則稍晚逐步明朗。

就長期來看，占全球工具機消費量近五成的汽車產業，近年來在EV(電動車)發展趨勢帶動下，生產製程產業鏈的變化，將影響未來五年工具機產品類型、商務模式及服務型態的發展。

上銀(2049)自結11月合併營收新台幣12.78億元，為34個月來單月低點，預期上銀明年第1季之後訂單可望回升。上銀自結11月合併營收12.78億元，較10月14.07億元減少9.13％，比去年同期23.01億元下滑44.44％。上銀11月營收是2017年2月以來單月低點。累計今年前11月上銀自結合併營收188.81億元，較去年同期276.36億元減少31.68％。

上銀在航太應用以及5軸複合式工具機高階產品，近月產能逐步往上提升，此外，滾珠螺桿應用在自動化的小規格產品，訂單穩健，營運可望走出谷底。

工具機訂單已見回溫跡象

工具機族群今年受到中美貿易戰的抑制，預估2019年出口值將年減17～17.5％，但隨著中美第一階段協議將於2020年元月簽署，以及中美貿易導致的供應鏈轉移等兩大因素，明年產業有望自谷底翻揚。上銀為全球第二大線性滑軌產品製造商，雖然今年業績表現不如預期，導致漲幅落後大盤，但法人紛紛出具報告表示，近期工具機訂單已見回溫跡象，上銀的經銷通路庫存水位將於年底前恢復正常。

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