指數在萬二 股價在8千點的聯亞

【撰文／王榮旭】

大盤已經攻上12000點，由於聖誕節和新年假期的到來，外資過完年才會再回來台股，交易量萎縮，台積電(2330)熄火，大盤自然沒有太大空間，台積電這一波的漲勢主要是來自外資點火，拉抬大盤讓外資期指多單獲利，但很多散戶再也忍不住搶進台積電，過去5、6個交易日以來，融資從12000張大增到18000張，大增超過4成5，散戶買進台積電選股不是不對，但時間點不對也很難賺錢就會被短套；台積電是台股多頭指標，2019年漲幅超過5成，台積電是電子最上游晶圓代工龍頭，股價的飆漲隱含2020年電子中下游業績也會跟著起來。這其中設備股受惠很多，比如家登(3680)，從年初的35元一路飛漲到最高203元，結果家登公佈11月EPS虧損0.05元，投資人才驚覺本益比太高了，在20日、23日連吞兩支跌停板，但10月EPS也只有0.21元，設備股會因入帳或認列費用時點不同，業績波動較大，所以設備股基本面沒變，充其量是漲多拉回修正。

法人資金全鎖定低基期補漲股

後面才來的資金若再追逐大漲特漲的股票，很容易成為被獲利出貨的對象，訊號往往是高檔出量留長影線或長黑K棒，2020年資金要再進場，選擇的條件除了業績成長空間，基期要夠低，目前大盤在萬二，股價若還在8000，若有業績題材，就會成為內資法人主力大戶點火的對象，像被動元件國巨(2327)今年前3Q沒漲到，Q4搭上MLCC供應吃緊題材大漲1倍，華新科(2492)也大漲5成，此外，從記憶體、石英元件到光學股，也都因為搭上明年5G商機加上股價在相對低檔，輪流出現補漲，更不乏法人參與其中，2019年沒怎漲到的矽晶圓及光通訊有機會接棒在2020年補漲。

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