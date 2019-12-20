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兩檔最低估的封測股

【撰文／黃清照】 分享 facebook

這幾天指數發狂的漲，大盤創波段高12097點，台股市值創下40兆元新台幣，權值股台積電功不可沒，12月漲了13.1%，堪比一般中小型股的漲幅，台積電會好主要也跟美股息息相關，兩大CPU大廠Intel及AMD大搬風，Intel缺貨嚴重，AMD憑藉著新一代的處理器在桌電、筆電的市占率節節攀升，而AMD碾壓Intel CPU效能的最關鍵原因就是，AMD採用的是台積電7nm製程。台積電大漲也帶動周遭相關概念股翻漲，台積電相關概念股也跟著轉強， 從法說後宣布提高資本支出後，帆宣、弘塑、家登等相關半導體設備股，這一波漲幅都超過5成。

此外，明年正式步入5G元年，無論是在基地台或是手機的應用上，都使整個半導體產業欣欣向榮，這火熱的情緒先從台積電燒起，燒到相關半導體設備股，再到IC設計、封測股。IC設計龍頭聯發科(2454)，股價也創下464元的波段新高，聯發科比競爭對手高通更早推出5G晶片天璣1000，且性能優異，市場預估將重拾中國智慧型手機市占率。而我上周提出IC設計股最低的聯陽(3014)本周也緩步墊高，這就是一個典型的高價股帶動低價股輪漲行情。

當然除了IC設計股漲翻天外，最下游的封測股近來表現也異常勇猛，龍頭廠日月光(3711)股價站上87.6元，創下與矽品合併後的新高，且今年加大資本支出；股后精測(6510)站穩千元後股價繼續向上挑戰，低價股也有機會跟著輪漲，而根據我觀察，有兩檔目前還非常低估的封測股，業績都有所斬獲，其中一檔便是力成(6239)。

記憶體封測股力成11月營收創高

今年在中美貿易戰談判的分分合合下，近一年來疲弱的記憶體產業逐漸復甦曙光，DRAM大廠南亞科12月以來受到投信關照大買，股價一路上漲，威剛12月以來更是大漲36%左右，其他記憶體模組廠品安、創見、宇瞻股價也開始展現多頭行情紛紛上攻，根據市場研調，隨著下半年DRAM需求端庫存回補至健康水位，市場原先預期DRAM報價可望在第二季止跌轉正，由於近來DRAM現貨報價的翻揚，恐怕DRAM報價會更早於第一季止跌。

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