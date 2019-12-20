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中美關稅戰休兵，選股豬羊變色

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

「換位置換腦袋」，投資股票在股價高低不同位置需不同的多空思考，不要單一方向的思考而是反向思考．最近我看了各家國內法人機構發表2020年台股展望，100%一致看好台股鼠年將大漲，可能犯下2019年已高達22%漲幅處在高檔卻沒有反向思考致命錯誤。

換位置換腦袋

今年台股漲幅將創下2010年以來近10年最佳績效，從過去歷史經驗當年大漲逾15%以上，隔年通常不易再大漲，而是漲跌10%以內。例如：2009年大漲78.3%指數收在8188點，隔年2010年上漲9.6%沒有延續二位數的漲幅，到了2011年台股就大跌21.2%，說明長線投資人懂得在2010年逢高出場是大贏家，而不是2009年瘋漲就盲目再看好2010年的高檔再追價。2017年大漲15%指數收盤10642點，是台股17年來再度重返萬點，當然是高檔位置，隔年2018下跌8.6%，印證居高思危。

我相信各大機構法人在去年底這個時候，對今年台股展望沒想到如此樂觀，最主要中美貿易戰已開打而台股去年呈現下跌，使法人對2019年展望不敢寄望太高．結果多數人都想錯了，2018年台股下跌收盤9727點是低檔位置，所以不必一昧單向思考的保守悲觀，反而反向思考來看待中美貿易戰對台股的影響。

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