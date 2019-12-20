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泰碩：成長續熱到明年

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

泰碩(3338)在美國、日本、中國設立子公司，集研發、生產、銷售為一體的科技公司，主要從事於散熱管理，以及讀卡器、行動商務產品之研發、設計、產製及銷售，產品銷美國、韓國、新加坡、香港、歐洲、東南亞、中國…等等。泰碩迎接5G元年，積極擴展版圖，對未來5G通訊設備發展表示相當樂觀，受惠中國5G商機，中國三大運營商在自2012～ 2019年宏基站(AAU 3.0)興建總數已達到568萬座，2020年基於資本支出的考量，中國大陸的5G佈網，計畫興建宏基站數約80萬座，據中國工信部預測，三大運營商2020年到2025年需建設547萬座5G宏基站，市場商機熱。

泰碩連續四個月創新高

以大陸市場為主力市場的泰碩，主要客戶中興通訊去年因美國作梗，成長步伐受限，但近期營運已回溫，以其在4G時期市佔率約33％，後市大有可為。泰碩今年7月到9月已和客戶著手共同開發AAU 3.0，為基站的技術定型，期間雙方合作開發了20款的規格，2020年第一季將配合客戶試量產，並於2020年第二季量產，總需求將由原來的一天1,500台增加至5,000台。受惠5G基地台散熱解決方案和手機熱板出貨暢旺，泰碩10月營收4.62億元，連續四個月創新高。

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